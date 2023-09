Dans l’univers d’Harry Potter Médiathèque intercommunale Frayssinet-le-Gélat, 31 octobre 2023, Frayssinet-le-Gélat.

Frayssinet-le-Gélat,Lot

Une soirée d’animations pour plonger dans l’univers des jeunes sorciers !.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie



An evening of entertainment to plunge you into the world of young wizards!

¡Una velada de entretenimiento para sumergirte en el mundo de los jóvenes magos!

Ein Abend voller Animationen, an dem du in die Welt der jungen Zauberer eintauchen kannst!

