Spectacle : « BazArt ou l’art de quoi ? » par la Cie Les Pieds Bleus Médiathèque intercommunale, 29 mars 2023, Frayssinet-le-Gélat.

Après avoir été en résidence d’action culturelle dans les bibliothèques durant l’année 2022, la Compagnie Les Pieds Bleus présente son spectacle « BazArt ou L’art de quoi ? », dans le cadre de Premières pages 2023.

Hélène Poussin, comédienne, et Thomas Fiancette, musicien, proposent ainsi une petite forme visuelle et musicale pour le tout petit et sa famille autour des livres d’art pop-up..

2023-03-29 à 10:30:00 ; fin : 2023-03-29 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie



After a residency in cultural action in libraries during the year 2022, the Compagnie Les Pieds Bleus presents its show « BazArt ou L?art de quoi?

Hélène Poussin, actress, and Thomas Fiancette, musician, propose a small visual and musical form for the little ones and their families around pop-up art books.

Tras haber estado en residencia de acción cultural en bibliotecas durante 2022, la Compagnie Les Pieds Bleus presenta su espectáculo « BazArt ou L?art de quoi?

Hélène Poussin, actriz, y Thomas Fiancette, músico, proponen una pequeña forma visual y musical para los más pequeños y sus familias en torno a libros de arte pop-up.

Nachdem die Compagnie Les Pieds Bleus im Jahr 2022 im Rahmen von Premières pages 2023 in Bibliotheken zu Gast war, präsentiert sie nun ihre Aufführung « BazArt ou L?art de quoi?

Die Schauspielerin Hélène Poussin und der Musiker Thomas Fiancette präsentieren eine kleine visuelle und musikalische Form für die Kleinsten und ihre Familien rund um Pop-up-Kunstbücher.

