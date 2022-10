RENCONTRE JOHAN HELIOT Médiathèque intercommunale Erik Orsenna Villiers-le-Bel Catégories d’évènement: Val-d'Oise

RENCONTRE JOHAN HELIOT
Mercredi 16 novembre, 15h00
Médiathèque intercommunale Erik Orsenna, Villiers-le-Bel

Entrée libre, sur réservation

Rencontre avec l'auteur de littérature de l'imaginaire
Médiathèque intercommunale Erik Orsenna
97 avenue Pierre Semard, 95400 Villiers-le-Bel

Johan Heliot Rencontrez Johan Heliot : écrivain français de littérature de l’imaginaire, auteur prolifique de séries et de romans comme C.I.E.L. ou encore Frankenstein 1918, Grand prix de l’imaginaire francophone. Son roman Le Jardin des chimères, aux éditions ScriNéo est en lice pour le Prix Utopiales jeunesse 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T15:00:00+01:00

2022-11-16T16:30:00+01:00

