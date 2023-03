Atelier de peinture pop propre autour des livres d’Hervé Tullet Médiathèque Intercommunale du Pays de Mirepoix Mirepoix Catégories d’Évènement: Ariège

Mirepoix

Atelier de peinture pop propre autour des livres d’Hervé Tullet Médiathèque Intercommunale du Pays de Mirepoix, 22 mars 2023, Mirepoix. Atelier de peinture pop propre autour des livres d’Hervé Tullet Mercredi 22 mars, 10h00 Médiathèque Intercommunale du Pays de Mirepoix Un atelier de couleurs vives et métissées sur toile enduite protégés d’une bâche translucide. Les enfants peuvent toucher la matière à travers la bâche sans se salir. Sous lesur doigts et leurs mains, les couleurs se mélangent, de nouvelles se forment. Ensuite, le travail grpahique d’Hervé Tullet sera exploré à partir de l’album couleurs chez Bayard Jeunesse. Les enfants pourront créer leur propre fresque de peinture et après séchage pourront repartir avec un morceau de leur création. Médiathèque Intercommunale du Pays de Mirepoix 14, rue Vidal Lablache Mirepoix 09500 Ariège Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

