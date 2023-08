Lectures vivantes : « l’Empreinte de l’ange », de Nancy Huston Médiathèque Intercommunale du Pays de Lalbenque-Limogne Lalbenque Catégories d’Évènement: Lalbenque

Lot Lectures vivantes : « l’Empreinte de l’ange », de Nancy Huston Médiathèque Intercommunale du Pays de Lalbenque-Limogne Lalbenque, 13 octobre 2023, Lalbenque. Lalbenque,Lot Dans le cadre des Lectures vivantes, le réseau de lecture publique accueille cette année le Théâtre d’Aymare pour une immersion sonore dans L’empreinte de l’ange de Nancy Huston. Le but de ce projet est de voyager d’époque en pays, à travers une histoire d’amour. Au cœur d’un dispositif sonore spatialisé et d’ambiances radiophoniques créées en direct, c’est une invitation à plonger dans une lecture à une ou plusieurs voix. Du cinéma sans image. Cette lecture sera animée par Sylvie Maury (comédienne) et Mathieu Hornain (sound designer)..

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Médiathèque Intercommunale du Pays de Lalbenque-Limogne Place de la Bascule

Lalbenque 46230 Lot Occitanie

