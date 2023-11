Don de livres Médiathèque intercommunale de La Cambe La Cambe, 25 novembre 2023, La Cambe.

La Cambe,Calvados

Dans le cadre de la semaine européenne des déchets, la médiathèque de La Cambe vous propose un don de livres.

Les livres donnés sont des livres retirés des rayons de la bibliothèque. Cette journée sera l’occasion pour les personnes présentes d’échanger sur le désherbage en bibliothèque..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Médiathèque intercommunale de La Cambe

La Cambe 14230 Calvados Normandie



As part of European Waste Week, the La Cambe media library is offering a book donation.

The books donated are those removed from the library shelves. This day will be an opportunity for those present to talk about weeding in the library.

En el marco de la Semana Europea de los Residuos, la biblioteca multimedia La Cambe ofrece un programa de donación de libros.

Los libros donados serán los retirados de las estanterías de la biblioteca. El acto brindará a los participantes la oportunidad de hablar sobre la eliminación de residuos en las bibliotecas.

Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung bietet die Mediathek in La Cambe eine Bücherspende an.

Bei den gespendeten Büchern handelt es sich um Bücher, die aus den Regalen der Bibliothek entfernt wurden. Dieser Tag bietet den Anwesenden die Gelegenheit, sich über die Unkrautvernichtung in der Bibliothek auszutauschen.

