Exposition – Ciel, miroir des cultures Médiathèque intercommunale Coeur et Coteaux du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens Exposition – Ciel, miroir des cultures Médiathèque intercommunale Coeur et Coteaux du Comminges Saint-Gaudens, 11 octobre 2023, Saint-Gaudens. Exposition – Ciel, miroir des cultures 11 – 19 octobre Médiathèque intercommunale Coeur et Coteaux du Comminges Entrée libre L’observation de la voute céleste peut-être le point de départ de multiples approches : scientifique, artistique, philosophique… Cette exposition présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges et les cultures et l’évolution des connaissances astronomiques. Public adolescent et adulte Médiathèque intercommunale Coeur et Coteaux du Comminges 3, rue Saint-jean 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 89 85 86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

2023-10-19T14:00:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Médiathèque intercommunale Coeur et Coteaux du Comminges Adresse 3, rue Saint-jean 31800 Saint-Gaudens Ville Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne Age min 13 Age max 121 Lieu Ville Médiathèque intercommunale Coeur et Coteaux du Comminges Saint-Gaudens latitude longitude 43.106971;0.722781

Médiathèque intercommunale Coeur et Coteaux du Comminges Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/