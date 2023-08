Café lecture à Cazals Médiathèque intercommunale Cazals, 23 septembre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Venez partager vos livres « coup de cœur » ou simplement piocher de nouvelles idées de lecture autour d’un café !

Rendez-vous à l’espace bibliothèque !.

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Cazals 46250 Lot Occitanie



Come and share your « favourite » books or simply pick up new reading ideas over coffee!

See you in the library area!

Venga y comparta sus libros favoritos o simplemente recoja nuevas ideas de lectura mientras toma un café

¡Nos vemos en la biblioteca!

Tauschen Sie bei einer Tasse Kaffee Ihre Lieblingsbücher aus oder holen Sie sich einfach neue Leseideen!

Wir treffen uns im Bibliotheksbereich!

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cazals-Salviac