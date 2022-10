LES INCONTOURNABLES DE LA POP CULTURE Médiathèque intercommunale Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

LES INCONTOURNABLES DE LA POP CULTURE Médiathèque intercommunale, 5 novembre 2022, Arnouville. LES INCONTOURNABLES DE LA POP CULTURE Samedi 5 novembre, 15h00 Médiathèque intercommunale

Entrée libre

De Lovecraft à Tron, des X-Men à Asimov, de la littérature à l’écran, embarquez dans un panorama de la Pop Culture à travers ses genres et œuvres emblématiques. Médiathèque intercommunale 15/17 rue Robert Schuman, 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/images/01_Contribution/ACTUALITES/BAM/BAM_2022/Brochure_BAM_2022-2_web_VERSION_DEF.pdf »}] Qu’est-ce que la pop culture ? Comment comprendre ce vaste

melting-pot qui réunit aujourd’hui plusieurs générations sur plusieurs continents ? À travers vingt œuvres cultes, découvrez les genres fonda-

teurs d’une culture désormais incontournable avec le journaliste spécialisé Matthieu Pinon. Programme complet NB: Cette conférence sera reprise le samedi 19 novembre 2022, à l’Atalante à Mitry-Mory

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T15:00:00+01:00

2022-11-05T16:30:00+01:00 ©Laurent_Koffel

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Médiathèque intercommunale Adresse 15/17 rue Robert Schuman, 95400 Arnouville Ville Arnouville Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Médiathèque intercommunale Arnouville Departement Val-d'Oise

Médiathèque intercommunale Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

LES INCONTOURNABLES DE LA POP CULTURE Médiathèque intercommunale 2022-11-05 was last modified: by LES INCONTOURNABLES DE LA POP CULTURE Médiathèque intercommunale Médiathèque intercommunale 5 novembre 2022 Arnouville Médiathèque intercommunale Arnouville

Arnouville Val-d'Oise