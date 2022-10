RENCONTRE AVEC XAVIER COSTE Médiathèque intercommunale Anna-Langfus Soisy-sous-Montmorency Catégories d’évènement: Soisy-sous-Montmorency

Val-d'Oise

RENCONTRE AVEC XAVIER COSTE Médiathèque intercommunale Anna-Langfus, 10 novembre 2022, Soisy-sous-Montmorency. RENCONTRE AVEC XAVIER COSTE Jeudi 10 novembre, 14h00 Médiathèque intercommunale Anna-Langfus

Réservation indispensable

Rencontre avec le scénariste et auteur de BD Médiathèque intercommunale Anna-Langfus 3 place Jean Moulin, 95200 Sarcelles Quartier politique de la Ville Lochères Soisy-sous-Montmorency 95230 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/images/01_Contribution/ACTUALITES/BAM/BAM_2022/Brochure_BAM_2022-2_web_VERSION_DEF.pdf »}] Rencontre

Xavier Coste Lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2022 pour son roman graphique 1984, Xavier Coste revient sur son parcours littéraire et plus particulièrement sur la genèse et le travail autour de son adaptation du roman 1984 de George Orwell. Xavier Coste dédicacera son ouvrage après la rencontre. Programme complet de BAM ! festival de Pop Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T14:00:00+01:00

2022-11-10T15:30:00+01:00 (c) Libre droits

