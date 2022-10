Éric Fottorino, prochain invité, le 27 octobre, de l’université populaire Sarcelloise Médiathèque intercommunale Anna Langfus, Sarcelles, 27 octobre 2022, Sarcelles.

Entrée libre

Une conférence qui aura pour thème commun : « Les Racines : l’enracinement à la terre, le déracinement des migrants », suivie d’échanges avec le public.

Médiathèque intercommunale Anna Langfus, Sarcelles 3 place Jean Moulin, 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France

Né à Nice en 1960, Éric Fottorino est écrivain et journaliste. De 2007 à 2011, cet homme de presse exceptionnel, l’un des plus inventifs de ces dernières années, dirige le quotidien Le Monde, avant de cofonder l’hebdomadaire Le 1 (2014) et les trimestriels America (2017), Zadig (2019) et Légende (2020), qu’il dirige toujours depuis. Il a publié une quinzaine de romans et reçu de nombreux prix parmi lesquels le Prix des Libraires pour Korsakov (Paris, Gallimard, 2004) et le Prix Femina pour Baisers de cinéma (Paris, Gallimard, 2007). Il a récemment publié Mohican (Paris, Gallimard, 2021) et La Pêche du jour (Paris, Philippe Rey, 2022). Ce sont ces deux livres qui donneront matière à la conférence-débat qu’il tiendra le jeudi 27 octobre prochain, à 20h30, à la médiathèque intercommunale Anna Langfus, lors de la prochaine séance de l’Université populaire. Une conférence qui aura pour thème commun : « Les Racines : l’enracinement à la terre, le déracinement des migrants ». Elle sera suivie d’un temps d’échanges avec le public, durant lequel Éric Fottorino répondra volontiers aux questions qui lui seront posées. Un cocktail et une séance de dédicaces des deux derniers ouvrages précités, que la librairie Le Furet du Nord proposera sur place à la vente, clôtureront la soirée.



