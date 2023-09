Exposition de Camilo León-Quijano : La cité, une anthropologie photographique, installation sonore et visuelle Médiathèque intercommunale Anna-Langfus Sarcelles Catégories d’Évènement: Sarcelles

Exposition de Camilo León-Quijano : La cité, une anthropologie photographique, installation sonore et visuelle
Médiathèque intercommunale Anna-Langfus Sarcelles, 14 octobre 2023, Sarcelles.
Samedi 14 octobre, 10h00
Entrée libre et gratuite. Dernier jour pour découvrir cette exposition photographique immersive de Camilo León-Quijano et plonger au cœur de Sarcelles au travers d'entretiens d'habitants, du son de la ville et d'extraits du carnet de terrain de l'artiste de 2015 à 2018.

Exposition présentée à la médiathèque en collaboration avec la Ville de Sarcelles. Présentation à 14h30 par le commissaire d'exposition (Durée : 30 mn)
Médiathèque intercommunale Anna-Langfus
3 place Jean-Moulin 95200 Sarcelles

