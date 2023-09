Exposition « L’histoire des grands ensembles » Médiathèque intercommunale Anna-Langfus Sarcelles, 14 octobre 2023, Sarcelles.

Exposition « L’histoire des grands ensembles » Samedi 14 octobre, 10h00 Médiathèque intercommunale Anna-Langfus Entrée libre et gratuite

L’exposition permanente créée par l’agglomération Roissy Pays de France à l’occasion du réaménagement de la médiathèque Anna-Langfus, inaugurée en octobre 2022, porte sur le grand ensemble de Sarcelles, mais aussi ceux de Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, Goussainville et Gonesse. Elle est accessible toute l’année aux heures d’ouverture de la médiathèque Anna-Langfus et se présente sous la forme de deux « livres » géants ouverts, illustrés par de grandes fresques colorées sur lesquelles figurent des textes courts illustrés de dessins didactiques, 60 photographies et documents d’archives, ainsi que 4 audiovisuels, le tout couvrant une période allant de 1950 à 2018.

L’exposition vise à expliquer l’histoire des grands ensembles, souvent méconnue, parfois caricaturée, qui a profondément marqué la partie sud-ouest du territoire intercommunal. Elle raconte la création des grands ensembles en la resituant dans son contexte historique, explique la manière dont cet habitat s’est peuplé et les modes de vie qui s’y sont développés, et enfin présente les mutations des dernières décennies, sur fond de crise économique, jusqu’à la rénovation urbaine en cours. Bien qu’ils s’appuient principalement sur les 9 grands ensemble de Roissy Pays de France, les textes et documents ont une portée plus générale. C’est donc aussi l’occasion de découvrir une page de l’histoire de France, à la croisée de l’histoire du logement, de la ville, des loisirs…

Livrets-jeux pour les enfants « Méli-mélo des mots » et « Souvenirs, souvenirs » mis à disposition gratuitement (à partir de 8 ans)

Vous pouvez poursuivre votre visite dans le grand ensemble de Sarcelles en autonomie grâce au livret « Parcours-découverte » (gratuit, itinéraire de 3.8 km).

Médiathèque intercommunale Anna-Langfus 3 place Jean-Moulin 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 93 27 80 http://mediatheques.roissypaysdefrance.fr Médiathèque Gare Garges/Sarcelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

