Val-d'Oise Exposition de Camilo Léon-Quijano : La cité, une anthropologie photographique, installation sonore et visuelle Médiathèque intercommunale Anna Langfus Sarcelles, 16 septembre 2023, Sarcelles. Exposition de Camilo Léon-Quijano : La cité, une anthropologie photographique, installation sonore et visuelle Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque intercommunale Anna Langfus Entrée libre Cette exposition photographique est un parcours immersif de Sarcelles où l’artiste interroge l’image de la cité au travers d’entretiens d’habitants, du son de la ville et d’extraits de son carnet de terrain de 2015 à 2018. Exposition présentée à la médiathèque jusqu’au 14 octobre, en collaboration avec la ville de Sarcelles. Médiathèque intercommunale Anna Langfus Pl. Jean Moulin, 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 0139932780 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

