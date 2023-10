Regard sur » Les monuments français » Médiathèque Intercommunale André Dussollier Cruseilles, 14 octobre 2023, Cruseilles.

Regard sur » Les monuments français » Samedi 14 octobre, 11h30 Médiathèque Intercommunale André Dussollier Entrée libre et gratuite – Public Adulte et Grands Ados

Regard sur « Les monuments français »

Samedi 14 octobre – 10h30-11h

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, la Micro-Folie Pays de Cruseilles inaugure un nouveau rendez-vous : les « Regards sur… ».

Ces rendez-vous seront l’occasion pour les participants de découvrir, en seulement 30 minutes, les anecdotes, parfois cachées, des contenus du Musée numérique. Pour cette première édition, partez à la découverte des monuments français.

Accès Libre et Gratuit

Public Ado/Adulte

Médiathèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs 74350 CRUSEILLES Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.44.22.85 https://www.biblioccpayscruseilles.net/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

