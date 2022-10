Rentrée littéraire Médiathèque intercommunale Aimé Césaire, Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Du 8 au 22 octobre, rendez-vous dans vos médiathèques intercommunales pour découvrir les nouveautés littéraires de la rentrée dans une ambiance conviviale ! Médiathèque intercommunale Aimé Césaire, Villiers-le-Bel 1 Place Victor Hugo, 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel 95400 Val-d’Oise Île-de-France Organisées chaque année, ces rencontres permettent aux habitants du territoire de découvrir des ouvrages et d’échanger dans une ambiance conviviale sur les coups de cœur des médiathécaires. VENDREDI 14 OCTOBRE – 19H

Médiathèque Espace culturel La Tuilerie – Saint-Witz

01 30 29 14 62 SAMEDI 15 OCTOBRE – 15H

Médiathèque intercommunale – Arnouville

01 39 85 39 96 VENDREDI 21 OCTOBRE – 19H

Médiathèque intercommunale – Le Thillay

01 39 33 91 25 SAMEDI 22 OCTOBRE – 15H

Médiathèque intercommunale Erik Orsenna – Villiers-le-Bel

01 39 33 91 25

