Exposition : Le manga à la Française Médiathèque Ingrandes Catégories d’évènement: Ingrandes

Vienne

Exposition : Le manga à la Française Médiathèque, 12 novembre 2022, Ingrandes. Exposition : Le manga à la Française 12 novembre – 14 décembre Médiathèque Venez découvrir 18 panneaux informatifs et ludiques sur le manga » à la Française ! ». handicap moteur mi Médiathèque 33 Rue René Descartes 86220 INGRANDES SUR VIENNE Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 02 01 14 https://bm-ingrandessurvienne.departement86.fr/ À partir d’une sélection de bandes dessinées réalisées par des auteurs français, inspirés par la culture japonaise, venez découvrir le manga, les différents genres et codes qui le définissent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T10:00:00+01:00

2022-12-14T18:30:00+01:00 N. STEENIS

Détails Catégories d’évènement: Ingrandes, Vienne Autres Lieu Médiathèque Adresse 33 Rue René Descartes 86220 INGRANDES SUR VIENNE Ville Ingrandes lieuville Médiathèque Ingrandes Departement Vienne

Médiathèque Ingrandes Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingrandes/

Exposition : Le manga à la Française Médiathèque 2022-11-12 was last modified: by Exposition : Le manga à la Française Médiathèque Médiathèque 12 novembre 2022 Ingrandes Médiathèque Ingrandes

Ingrandes Vienne