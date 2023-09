Balades natures à la découverte de notre forêt Médiathèque – Hors les murs Sainte-Maxime, 25 octobre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

La Médiathèque et le service Bien-être Animal et Biodiversité de la commune vous invitent à découvrir ou à redécouvrir la superbe biodiversité de notre forêt..

2023-10-25 08:30:00 fin : 2023-10-25 11:00:00.

Rendez-vous au parking du départ du sentier du Deffend

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur



Discover or rediscover the outstanding biodiversity of our forest with the help of the neighborhood media library and the Animal Welfare and Biodiversity Department.



Enjoy two discovery walks with naturalists who will share their enthusiasm for the diversity of life and its essential value with you.



Our nature makes up an important part of the European Natura 2000 network. This network seeks to preserve socio-economic activity while preserving exceptional species and environments.

La Mediateca y el Departamento de Bienestar Animal y Biodiversidad local le invitan a descubrir o redescubrir la magnífica biodiversidad de nuestro bosque.

Die Mediathek und die Abteilung Tierwohl und Biodiversität der Gemeinde laden Sie ein, die großartige Biodiversität unseres Waldes zu entdecken oder wiederzuentdecken.

