Balades natures à la découverte de notre forêt Médiathèque – Hors les murs Sainte-Maxime, 20 juillet 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

La Médiathèque et le service Bien-être Animal et Biodiversité de la commune vous invitent à découvrir ou à redécouvrir la superbe biodiversité de notre forêt..

2023-07-20 08:30:00 fin : 2023-07-20 11:00:00. .

Médiathèque – Hors les murs Rendez-vous au parking du départ du sentier du Deffend

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The local Media Library and Animal Welfare and Biodiversity Department invite you to discover or rediscover the superb biodiversity of our forest.



Enjoy a unique experience on two discovery walks accompanied by naturalists who will share with you their passion for the richness of life and its crucial importance.



A large part of our forest is part of the European Natura 2000 network. This network aims to protect remarkable species and habitats while maintaining socio-economic activities.

La Mediateca y el Departamento de Bienestar Animal y Biodiversidad local le invitan a descubrir o redescubrir la magnífica biodiversidad de nuestro bosque.

Die Mediathek und die Abteilung Tierwohl und Biodiversität der Gemeinde laden Sie ein, die großartige Biodiversität unseres Waldes zu entdecken oder wiederzuentdecken.

