2022-06-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00

Saint-Jean-en-Royans Drôme Saint-Jean-en-Royans La médiathèque s’installe en extérieur le temps d’une après-midi : sélection de livres, à lire, à emprunter, lecture-transat… mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org +33 4 75 47 76 14 https://royans-vercors.bibenligne.fr/ Rue Pasteur Médiathèque de Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans

