Jura Viry EUR Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Viry -Accueil privilégié Vendredi 10 mars à 10h, à la Médiathèque de Viry Accueil privilégié. Lire autrement : albums mis en musique, livres audio, chansons

illustrées… Une approche différente du livre. Cet accueil vise à se familiariser avec la

médiathèque, bénéficier de conseils lecture en toute convivialité…

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans, gratuit, sur inscription. +33 3 84 60 92 16 Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry

