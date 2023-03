Médiathèque HJSC – Saint-Lupicin – Lectures Centre du Haut de Versac Coteaux du Lizon Catégories d’Évènement: COTEAUX DU LIZON

Jura Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude :Saint-Lupicin – Lectures Jeudi 09 mars à 15h, au Centre du Haut de Versac Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous donnent rendez-vous

au centre du Haut-de-Versac pour des lectures de textes courts, aux côtés des résidents.

Ouvert à tous. Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin. +33 3 84 41 31 00 Centre du Haut de Versac 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon

