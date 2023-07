La mare où [l’]on se mire / Chiendent Théâtre Médiathèque Héva La Possession, 11 octobre 2023, La Possession.

La mare où [l’]on se mire / Chiendent Théâtre Mercredi 11 octobre, 14h00 Médiathèque Héva Gratuit, avec ou sans réservation, dans la limite des places disponibles

Programmation dans le cadre du festival TAM TAM

—

CHIENDENT THÉÂTRE (région PACA)

Théâtre d’objets avec canards répétiteurs

Durée : 45 min – Public : Dès 6 ans

Résumé :

« Je vais monter un opéra, il sera prêt pour dans deux ans.

En attendant, je me suis dit, que ce serait bien de faire une tournée pour présenter une maquette de mon futur opéra, comme ça quand dans deux ans vous viendrez le voir, on sera plus ensemble.

Je suis accompagné par des canards qui me donnent la réplique pour comprendre tout le déroulé dramatique et sensible de mon opéra inspiré du Vilain petit canard d’Andersen.»

Norbert.

Distribution :

Mise en scène et jeu : Fabrice Groleat

Accompagnement à la mise en scène: Stéphanie Saint-Cyr Lariflette

Diffusion : Lucie Ianno

Table camping-maquette : Balthazar Voronkoff

Soudures sur canards : Gilles Grazilly

Placement des doigts sur un piano mou : Heïko Wilhem

Mise en son pour la rue : Yann Magnan

Photos et vidéos : Sandrine De Pas

MENTIONS LÉGALES :

La compagnie est soutenue par la Mairie des Mées. Elle est conventionnée par le Département des Alpes de Haute-Provence.

Plus d’infos : https://tamtam.re/evenement-tamtam/la-mare-ou-lon-se-mire/

——-

Site de la compagnie : http://chiendenttheatre.free.fr/

BANDE ANNONCE : https://vimeo.com/388495137

—-

Autour du spectacle :

La compagnie ménera un atelier d’1h30 autour du théâtre d’objets, avec le public présent. (gratuit)

Médiathèque Héva 24 Rue Evariste de Parny 97419 La Possession La Possession 97419 La Réunion 02 62 22 40 00 [{« link »: « https://tamtam.re/ »}, {« link »: « https://tamtam.re/evenement-tamtam/la-mare-ou-lon-se-mire/ »}, {« link »: « http://chiendenttheatre.free.fr/ »}, {« data »: {« author »: « Chiendent Thu00e9u00e2tre », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « La Mare ou00f9 [l]’on se mire – Bande annonce », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/851775387-339c845903a7da56f316552b13f42f5ad9b7ac3f50cc561d38f528a15fb052d3-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/388495137 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/user61966282 », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/388495137 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T12:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:45:00+02:00

2023-10-11T12:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:45:00+02:00

© Sandrine De Pas