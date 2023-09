Nuit des bibliothèques sur le thème du sport et de l’olympisme Médiathèque Herlies Catégories d’Évènement: Herlies

Nuit des bibliothèques sur le thème du sport et de l'olympisme 14 et 15 octobre Médiathèque Herlies Inscription obligatoire avant le 4 octobre Les bénévoles ont mis en place de nombreuses activités :

Samedi 14 octobre :

14H00 : Escape game pour les enfants de 8 à 12 ans

17H30 : quizz adultes

Initiation au tir (carabine ou pistolet)

Dimanche 15 octobre :

16H00 : quizz en famille.

⚠️ Inscription obligatoire.

⚠️ Inscription obligatoire.

D'ici là, rendez-vous à la médiathèque pour découvrir l'exposition sur les Jeux Olympiques prêtée par la CASDEN.

