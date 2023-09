GoodMoodFood Médiathèque Hélène Oudoux Massy Massy, 4 novembre 2023, Massy.

GoodMoodFood 4 – 16 novembre Médiathèque Hélène Oudoux Massy Entrée libre

Découvrez le chocolat comme vous ne l’avez jamais vu… Avec son goût unique et sa texture, le chocolat est l’un des aliments les plus travaillés et source de créativité. L’artiste Kenza Drancourt vous propose une immersion inédite sensorielle autour du chocolat et de la perception de ses textures.

Médiathèque Hélène Oudoux Massy 13 All. Albert Thomas, 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

2023-11-16T08:30:00+01:00 – 2023-11-16T19:00:00+01:00

exposition chocolat

Kenza Drancourt et Théo Mahut