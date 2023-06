Libres! Médiathèque Hélène Berr Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Libres! Samedi 8 juillet, 10h30 Médiathèque Hélène Berr Entrée gratuite avec inscription sur place à partir de 10h

Contes et musique à partir de 3 ans sur les grandes et petites aventures qui jalonnent la quête d’autonomie et de liberté.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France 01 43 45 87 12 http://paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 métro ligne 8 et 6 daumesnil ou bel air/ Bus 29 et 71 Hôpital Rothschild

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:30:00+02:00 – 2023-07-08T11:15:00+02:00

©Jérôme Barbosa