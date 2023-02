Atelier – Cinéma documentaire “Voix off et détournement d’images” Médiathèque Hélène Berr Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier – Cinéma documentaire “Voix off et détournement d’images” Médiathèque Hélène Berr, 11 mars 2023, Paris. Atelier – Cinéma documentaire “Voix off et détournement d’images” Samedi 11 mars, 15h00 Médiathèque Hélène Berr Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus, Paris 12 Quartier de Picpus Paris 75012 Île-de-France MOTION PICPUS, les rendez-vous cinéma de la médiathèque Hélène Berr. Tous les deux mois, venez découvrir un film, participer à un atelier ou échanger sur le cinéma.

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, les bibliothécaires vous proposent un atelier participatif pour jouer avec les mots et la bande-son dans les films.

Si l’image s’imprime plus efficacement dans la mémoire que le son, sa signification peut être détournée par les mots. En effet, le commentaire donne du sens à ce qui apparaît à l’écran mais il peut tout aussi bien se jouer du spectateur ou même le leurrer.

Quelle est l’intention d’une voix off, la voix de ce narrateur sans visage qui intervient, hors caméra, lors d’une séquence ou d’une scène cinématographique ?

À la manière de Chris Marker, amusez-vous à manipuler les images en créant votre voix off sur un ou plusieurs extraits de film.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T15:00:00+01:00

2023-03-11T17:00:00+01:00 © DR

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus, Paris 12 Quartier de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier – Cinéma documentaire “Voix off et détournement d’images” Médiathèque Hélène Berr 2023-03-11 was last modified: by Atelier – Cinéma documentaire “Voix off et détournement d’images” Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 11 mars 2023 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris