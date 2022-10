Médiathèque Haut-Jura-Saint-Claude – VIRY : Escape Game Viry Viry Catégories d’évènement: Jura

Viry

Médiathèque Haut-Jura-Saint-Claude – VIRY : Escape Game
Médiathèque de Viry Viry Jura
2022-10-14

Médiathèque de Viry Viry Jura

2022-10-14 – 2022-10-14 Viry

Vendredi 14 octobre à 19h et 20h30. Soirée Escape Game. Mêlant sciences et investigation, cette

enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à

vivre une expérience originale. Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit

critique pour déconstruire une vague d’idées reçues.

Mais attention, l’horloge tourne… Suspense et adrénaline seront au

rendez-vous ! Durée : 1h de jeu. A partir de 11 ans, sur inscription. Viry

