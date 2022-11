Médiathèque Haut Jura Saint Claude / Viry – Bébés lecteurs. Viry Viry Catégories d’évènement: 39360

Viry

Médiathèque Haut Jura Saint Claude / Viry – Bébés lecteurs. Viry, 19 novembre 2022, Viry. Médiathèque Haut Jura Saint Claude / Viry – Bébés lecteurs.

Médiathèque de Viry Viry 39360

2022-11-19 – 2022-11-19 Viry

39360 Viry EUR Médiathèque Haut Jura Saint Claude / Viry – Bébés lecteurs. Le samedi 19 novembre à 10h30 à Viry. Bébés lecteurs. Lire des livres à un bébé ? Drôle d’idée ? Hé bien non

il sait écouter et regarder… Il ne sait pas parler, et pourtant vous lui

parlez. Il ne sait pas marcher, et pourtant vous le promenez… Un rendez-vous ouvert aux tout petits, à leurs parents, grands-parents

et nounous. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Viry

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: 39360, Viry Autres Lieu Viry Adresse Médiathèque de Viry Viry 39360 Ville Viry lieuville Viry Departement 39360

Viry Viry 39360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viry/

Médiathèque Haut Jura Saint Claude / Viry – Bébés lecteurs. Viry 2022-11-19 was last modified: by Médiathèque Haut Jura Saint Claude / Viry – Bébés lecteurs. Viry Viry 19 novembre 2022 39360 Médiathèque de Viry Viry 39360 Viry

Viry 39360