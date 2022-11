Médiathèque Haut-Jura-Saint-Claude – Saint-Lupicin Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

2022-11-25 – 2023-01-11

Médiathèque Haut-Jura-Saint-Claude – Saint-Lupicin Du 25 novembre 2022 au 11 janvier 2023 Milie Art des Toiles. Emilie Renaud propose un voyage abstrait à travers ses toiles immersives et colorées, en peinture acrylique.

Artiste peintre du Haut-Jura, elle vous invite dans un "ailleurs" intimiste aux formes cycliques envoûtantes

