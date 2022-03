Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – Saint-Lupicin : Philomobile Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Catégories d’évènement: COTEAUX DU LIZON

Jura

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – Saint-Lupicin : Philomobile Coteaux du Lizon, 31 mars 2022, Coteaux du Lizon. Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – Saint-Lupicin : Philomobile Coteaux du Lizon

2022-03-31 18:30:00 – 2022-03-31

Coteaux du Lizon Jura EUR Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – Saint-Lupicin : Philomobile Jeudi 31 février à 20h00, à la médiathèque de Saint-Lupicin. Philomobile. Un temps pour philosopher, dialoguer, se décentrer en examinant ce que disent les autres et prendre du recul sur nos idées toutes faites. Le thème du jour : l’humour nous aide t-il à réfléchir ? Gratuit, dans la limite des places disponibles. Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – Saint-Lupicin : Philomobile Jeudi 31 février à 20h00, à la médiathèque de Saint-Lupicin. Philomobile. Un temps pour philosopher, dialoguer, se décentrer en examinant ce que disent les autres et prendre du recul sur nos idées toutes faites. Le thème du jour : l’humour nous aide t-il à réfléchir ? Gratuit, dans la limite des places disponibles. Coteaux du Lizon

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: COTEAUX DU LIZON, Jura Autres Lieu Coteaux du Lizon Adresse Ville Coteaux du Lizon lieuville Coteaux du Lizon Departement Jura

Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coteaux-du-lizon/

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – Saint-Lupicin : Philomobile Coteaux du Lizon 2022-03-31 was last modified: by Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – Saint-Lupicin : Philomobile Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon 31 mars 2022 Coteaux du Lizon Jura

Coteaux du Lizon Jura