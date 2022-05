Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Philomobile La Pesse La Pesse Catégories d’évènement: Jura

La Pesse

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Philomobile La Pesse, 11 mai 2022, La Pesse. Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Philomobile La Pesse

2022-05-11 – 2022-05-11

La Pesse Jura Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Philomobile Mercredi 11 mai à 20h à La Pesse. Philomobile. Un temps pour philosopher, dialoguer, se décentrer en examinant ce que disent les autres et prendre du recul sur nos idées toutes faites. Aucune

connaissance particulière n’est nécessaire pour participer. Le thème du jour : Qu’est-ce que l’animal peut apprendre à l’Homme ? Gratuit, dans la limite des places disponibles. mediatheque@hautjurasaintclaude.fr https://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/ Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Philomobile Mercredi 11 mai à 20h à La Pesse. Philomobile. Un temps pour philosopher, dialoguer, se décentrer en examinant ce que disent les autres et prendre du recul sur nos idées toutes faites. Aucune

connaissance particulière n’est nécessaire pour participer. Le thème du jour : Qu’est-ce que l’animal peut apprendre à l’Homme ? Gratuit, dans la limite des places disponibles. La Pesse

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, La Pesse Autres Lieu La Pesse Adresse Ville La Pesse lieuville La Pesse Departement Jura

La Pesse La Pesse Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-pesse/

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Philomobile La Pesse 2022-05-11 was last modified: by Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Philomobile La Pesse La Pesse 11 mai 2022 Jura La Pesse

La Pesse Jura