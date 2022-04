Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Rencontre Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Rencontre

Jeudi 28 avril à 18h30, à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude.

Rencontre. Marc Forestier présentera son dernier ouvrage, La vie épistolaire d'Henriette d'Angeville, pionnière des alpinistes françaises, qui a gravi le Mont-Blanc en 1838. Une fenêtre ouverte sur la condition féminine et la vie au milieu du XIXe siècle.

Ouvert à tous, entrée libre. Vente de livres par la librairie Zadig et dédicaces.

