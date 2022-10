Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Rencontre privilégiée

2022-10-21 14:30:00 – 2022-10-21 15:30:00 EUR Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Rencontre privilégiée Vendredi 21 à14h30 – 15h30 à la médiathèque de Saint-Claude. Rencontre privilégiée. Voyage voyage : un temps d’échanges sur le thème de

l’ailleurs. Au programme: création textile , petits jeux sous forme de quizz, lectures de voyage… L’accueil séniors vise à se familiariser avec la médiathèque, bénéficier de

conseils de lecture en toute convivialité… Gratuit, sur inscription. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

