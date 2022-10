Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – LE DÔME : Rempichotte Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Jura Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude – LE DÔME : Rempichotte Vendredi 7 octobre de 16h à 18h à la Médiathèque de Saint-Claude – LE DÔME Permanence de La Rempichotte. La ludothèque itinérante reprend ses créneaux ! Romain Robert remplace Delphine Tyrode durant l’automne pour proposer le relais-location

« Jeux » avec plus de 800 jeux. Renseignements : 06 07 66 20 90 ou larempichotte.jeux@lilo.org Prochains rendez-vous : 4 et 25 novembre, 16 décembre contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 05 69 Médiathèque le Dôme 5 place de l’Abbaye Saint-Claude

