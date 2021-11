Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Qi gong Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Qi gong

Jeudi 18 et 25 novembre de 18h à 19h15, à la Médiathèque le dôme, à Saint-Claude.

Venez vous initier à la pratique du Qi gong, gymnastique douce issue de la médecine traditionnelle chinoise, avec Josiane Bertolini.

Gratuit

contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 05 69

