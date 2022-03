Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : le Dôme – Paroles de livres Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura EUR Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : le Dôme – Paroles de livres Mardi 22 mars à 19h30 à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude. Paroles de livres. Vous avez envie de partager votre enthousiasme pour un ouvrage que vous avez lu ? Trouver de nouvelles idées de lectures ? Venez échanger en toute convivialité avec les autres participants du club de lecture dans les salons de la médiathèque. Ouvert à tous. Entrée libre. contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 05 69 http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/ Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : le Dôme – Paroles de livres Mardi 22 mars à 19h30 à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude. Paroles de livres. Vous avez envie de partager votre enthousiasme pour un ouvrage que vous avez lu ? Trouver de nouvelles idées de lectures ? Venez échanger en toute convivialité avec les autres participants du club de lecture dans les salons de la médiathèque. Ouvert à tous. Entrée libre. Saint-Claude

