Saint-Claude Jura Saint-Claude EUR Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Cycles informatiques : Ecrire sur ordinateur / Traitement de texte Vendredi 6 et 13 mai de 10h à 12h, à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude. Vous voulez écrire une lettre, un CV … Les logiciels de traitement de texte vous permettent de mettre en forme un texte d’un point de vue typographique. Gratuit contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 05 69 Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Le Dôme – Cycles informatiques : Ecrire sur ordinateur / Traitement de texte Vendredi 6 et 13 mai de 10h à 12h, à la médiathèque le Dôme, à Saint-Claude. Vous voulez écrire une lettre, un CV … Les logiciels de traitement de texte vous permettent de mettre en forme un texte d’un point de vue typographique. Gratuit Médiathèque le Dôme 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude

