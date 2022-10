Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Concert

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Concert, 21 octobre 2022, . Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Concert



2022-10-21 – 2022-10-21 Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Concert Vendredi 21 octobre à18h à la médiathèque de Saint-Claude. Concert. Autour du chef de chœur Elio Cagnazzo, Les chants d’Hélios de Viry feront une démonstration de la variété de leurs approches musicales à l’occasion d’un concert donné dans les espaces de la médiathèque. Entrée libre, tout public contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 05 69 dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville