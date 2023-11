Poésie au jardin Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Poésie au jardin Médiathèque Grand M Toulouse, 28 février 2024, Toulouse. Poésie au jardin Mercredi 28 février 2024, 17h30 Médiathèque Grand M Mercredi 28 février de 17h30 à 19h

Atelier – Écriture – Poésie Rejoignez-nous dans le patio de la médiathèque pour une fin d’après-midi poétique. Laissez-vous inspirer par la chaleur des mots, le pouvoir du collectif et la magie du végétal. À partir de 12 ans

Inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/poesie-au-jardin/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T17:30:00+01:00 – 2024-02-28T19:00:00+01:00

2024-02-28T17:30:00+01:00 – 2024-02-28T19:00:00+01:00 Atelier Jeune Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse Lieu Ville Médiathèque Grand M Toulouse latitude longitude 43.567198;1.400728

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/