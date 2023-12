Scroll – Pourquoi la musique de jeu vidéo est-elle si importante ? Médiathèque Grand M Toulouse, 21 février 2024, Toulouse.

Scroll – Pourquoi la musique de jeu vidéo est-elle si importante ? Mercredi 21 février 2024, 14h00 Médiathèque Grand M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T14:00:00+01:00 – 2024-02-21T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T14:00:00+01:00 – 2024-02-21T15:30:00+01:00

Médiathèque Grand M, Auditorium

Nous avons toutes et tous rencontré dans notre vie de gamer une musique de jeu vidéo qui nous a marqué. Pour autant, envisageons-nous ces thèmes envoutants comme un style musical à part entière ? Peut-on les dissocier de leur contexte ludique ? Quelle importance tiennent-ils dans la globalité du gameplay ? Découvrez les réponses de Damien Mecheri à ces questions et à bien d’autres encore à la Médiathèque Grand M !

Damien Mecheri est auteur et éditeur chez Third Éditions.

Passionné de cinéma et de jeu vidéo, il intègre la rédaction du magazine « Gameplay RPG » en 2004 en signant plusieurs articles du deuxième hors-série consacré à la saga « Final Fantasy ».

C’est avec cette même équipe que Damien poursuit son travail en 2006 au sein d’une autre publication intitulée « Background », avant de continuer l’aventure sur Internet, en 2008, avec le site Gameweb.fr.

Entrée libre

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Conférence Tout public