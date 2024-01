Scroll – Projection du film After Yang, de Kogonada Médiathèque Grand M Toulouse, 11 février 2024, Toulouse.

Scroll – Projection du film After Yang, de Kogonada Dimanche 11 février 2024, 15h00 Médiathèque Grand M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Médiathèque Grand M, Auditorium

1h 36min / Science Fiction, Drame

Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique, appelé « techno-sapiens ». Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et joue un rôle de tuteur, d’ami et de confident pour Mika, fille adoptée d’origine chinoise. Cependant, lorsque Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Hélas, le parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre Jake aux prises avec des questionnements existentiels et intimes vertigineux.

Entrée libre

À partir de 12 ans

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/scroll-projection-du-film-after-yang-de-kogonada/ »}]

Projection Tout public