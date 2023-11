Tisane et Fruits secs Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Tisane et Fruits secs Médiathèque Grand M Toulouse, 17 janvier 2024, Toulouse. Tisane et Fruits secs Mercredi 17 janvier 2024, 06h00 Médiathèque Grand M Mercredi 17 janvier de 14h à 15h15 et de 15h15 à 16h30 Nous vous invitons à vous réchauffer, tout en découvrant les bienfaits des plantes aromatiques et des fruits secs. Retrouvez-nous pour confectionner et déguster de savoureuses tisanes provenant des herbes aromatiques du jardin de la médiathèque. L’association VRAC vous fera découvrir ses fruits secs. Avec l’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun). À partir de 8 ans

Inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

2024-01-17T06:00:00+01:00 – 2024-01-17T08:00:00+01:00

