Toit et moi 9 janvier – 30 mars 2024 Médiathèque Grand M

Du 9 janvier au 31 mars

Est-ce qu’habiter est le propre de l’homme ? Dans l’histoire de l’humanité, on a commencé à s’abriter dans des grottes, mais c’est quand les hommes ont commencé à construire des maisons pour avoir un toit au dessus de la tête qu’ils ont agi sur le paysage et leur environnement. Dans cette exposition, on s’interrogera sur ce qu’est une maison : un refuge, un lieu de liberté ou d’enfermement ? Le lieu de l’intime ou du collectif ? Les œuvres des artistes contemporains prêtées par le Musée des Abattoirs FRAC Occitanie nous invitent à réfléchir sur le rapport entre intérieur et extérieur et sur notre sentiment d’appartenance à un lieu.

Visite ludique de l’exposition dimanche 25 février à 15h

À partir de 8 ans

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Exposition Tout public