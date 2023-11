Devenez architecte Médiathèque Grand M Toulouse, 27 décembre 2023, Toulouse.

Devenez architecte Mercredi 27 décembre, 15h00 Médiathèque Grand M

Mercredi 27 décembre à 15h

Que vous soyez petits ou grands, participez à un atelier autour de l’architecture participative !

Venez imaginer et construire ensemble, en tant qu’architectes, une grande maquette artistique pour rêver à une nouvelle vie du Tripode Messager.

Nous encourageons chacun à sortir des sentiers battus, à partager sa vision et ses préférences, et à exprimer pleinement sa créativité.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

2023-12-27T15:00:00+01:00 – 2023-12-27T17:00:00+01:00

Atelier Tout public