Autour de l’architecture participative Médiathèque Grand M Toulouse, 21 décembre 2023, Toulouse.

Autour de l’architecture participative Jeudi 21 décembre, 18h00 Médiathèque Grand M

Jeudi 21 décembre à 18h

L’architecture n’est pas seulement l’affaire d’experts, elle est l’affaire de tous. A travers l’exemple des théories d’architectes visionnaires comme Yona Friedman et Lucien Kroll, nous discuterons ensemble de la possibilité de laisser la conception aux habitants pour concevoir nos villes. On introduira également un projet rêvé, envisageant la transformation de l’immeuble Messager à la Reynerie en un exemple de cette vision.

Iness Tkhayyare, étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse partagera et introduira son travail sur l’architecture participative et son potentiel.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/autour-de-larchitecture-participative/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T20:00:00+01:00

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T20:00:00+01:00

Rencontre Tout public