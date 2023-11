Patrimoine et architecture participative Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Patrimoine et architecture participative Médiathèque Grand M Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse. Patrimoine et architecture participative Mercredi 20 décembre, 14h00 Médiathèque Grand M Mercredi 20 décembre à 14h Avec l’association En quête de patrimoine

Une historienne et une architecte vous invitent à fabriquer ensemble une grande maquette du quartier. Nous partirons de livres sur la grande randonnée et la montagne pour imaginer un circuit de randonnée dans le quartier du Mirail. Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/patrimoine-et-architecture-participative/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Atelier Tout public

Lieu
Médiathèque Grand M
Adresse
37, avenue de la Reynerie
Ville
Toulouse

