Yann Damezin Médiathèque Grand M Toulouse, 14 décembre 2023

Rencontre – BD – Fantastique

Autour de sa BD Majnoun et Leïli : Chants d’outre-tombe (La Boîte à Bulles). Sous forme d’un somptueux poème graphique en alexandrins, le drame amoureux du poète Majnoun et de son amante Leïli, inspiré de la tradition orientale.

Majnoun et Leili revisite un des plus beaux poèmes orientaux, histoire d’un amour impossible sublimée par des illustrations flamboyantes qui débordent de couleurs, de motifs et de trouvailles graphiques.

Prix Orange de la bande dessinée 2023.

En partenariat avec la librairie Bédéciné.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Rencontre Tout public