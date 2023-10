Séquence court métrage Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Séquence court métrage Médiathèque Grand M Toulouse, 10 décembre 2023, Toulouse. Séquence court métrage Dimanche 10 décembre, 15h00 Médiathèque Grand M Dimanche 10 décembre à 15h Un éventail des meilleurs courts-métrages de ces dernières années qui vous feront passer du rire aux larmes, de l’animation au documentaire ou à la fiction.

C’est aussi ça la magie du court-métrage, en 1h30 un voyage à travers les différentes formes de cinémas et toute la palette des émotions ! À coeur perdu | Sarah Saidan | France | 2022 | Animation | 15 min

Omid est un immigré iranien, venu s’installer en France avec sa famille. Un soir, dans la rue, il se fait agresser et poignarder en plein cœur. Mais Omid se relève. À l’hôpital, le diagnostic des médecins est formel : il n’a pas de cœur. Serait-il resté en Iran ? Palissade | Pierrick Chopin | France | 2021 | Fiction | 16 min

2040. Jeanne, la trentaine, a récemment quitté la capitale pour s’installer dans une maison isolée en lisière de forêt. Mais depuis peu, un sanglier ne cesse de dévaster sa clôture et son jardin. Marche à l’ombre | Laura Solnier | France | 2021 | Fiction | 24 min

Ricardo et Élyane partagent un covoiturage avec Roxane et Medhi pour rentrer d’Espagne. Sur une aire d’autoroute, Roxane sympathise avec Malo qui attend là parce que son bus est reparti sans lui. Le couple de covoitureurs l’invite à faire le reste du trajet avec eux mais découvrent, peu avant la frontière, que Malo tente en fait de rejoindre la France de façon irrégulière Elles | Camille Chailloux | France – Emil Cohl | 2020 | Documentaire animé | 4 min

Une immersion au cœur du rugby féminin. Les larmes de la Seine | Yanis Belaid, Eliott Benard, Alice Letailleur, Nicolas Mayeur, Étienne Moulin, Hadrien Pinot, Philippine Singer et Lisa Vincente | France – Pôle 3D | 2021 | Animation | 9 min

Le 17 octobre 1961, les “travailleurs algériens” de France décident de manifester pacifiquement dans les rues de Paris contre le couvre-feu qui leur a été imposé par la préfecture de police. Fanfare | Léo Grandperret | France | 2021 | Fiction | 19 min

Jules, forain de vingt ans, a ressenti trois émotions fortes. Il est donc puni et doit choisir sa contrainte : un mime ou une fanfare, qui apparaîtra à chacun de ses excès d’émotion durant un an. Il opte pour la fanfare. Durée totale : 1h27

