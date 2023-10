L’oiseau de feu de et par Frédéric Naud – le conte est bon Médiathèque Grand M Toulouse, 9 décembre 2023, Toulouse.

L’oiseau de feu de et par Frédéric Naud – le conte est bon Samedi 9 décembre, 15h00 Médiathèque Grand M

Samedi 9 décembre à 15h

Conte – Théâtre de récit – Jeu vidéo

Alex est persuadé d’être le seul sixième de toute la planète à n’avoir jamais joué à un seul jeu vidéo. Pour ne pas perdre la face devant ses nouveaux camarades de classe, il prétend qu’il joue à SKAZKA, un jeu vidéo, dont personne n’a entendu parler qui vient de sortir… sur le « flip-web »… très dangereux ! Pour décrire l’univers, les personnages, les quêtes, il s’inspire de son livre de chevet : L’Oiseau de feu. Tout le collège se passionne et veut y jouer. Alors qu’il s’apprête à avouer ses mensonges, on apprend qu’un grand troisième a disparu… dans SKAZKA.

L’oiseau de feu confronte et rapproche les modes de narration du conte traditionnel et du jeu vidéo et pose des questions sur l’accessibilité aux jeux vidéo, la dépendance, le plaisir de jouer, le partage…

À partir de 8 ans

Durée : 1h

Inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/loiseau-de-feu-de-et-par-frederic-naud-le-conte-est-bon/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/09/CONTE-OISEAU.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

Conte Jeune